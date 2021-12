Dans Kingdomino, comme son nom l’indique, les joueurs devront construire le plus prestigieux des royaumes à l’aide de dominos. À chaque tour, les joueurs pourront mettre la main sur un des 48 dominos (tous numérotés), en espérant constituer un ensemble qui pourra rapporter plus de points en fin de partie que les royaumes des adversaires. Et pour ce faire, il faut tenter de construire le royaume le plus harmonieux possible ! Chaque choix de domino ressemble à un dilemme. Car si vous êtes naturellement appâté vers les dominos qui pourront rapporter gros, sachez que vous risquez alors d’être le dernier à choisir le domino parmi les prochaines propositions. Bref, si vous êtes à la recherche d’un jeu rapide (comptez 15-20 minutes), qui plaira à tout le monde (à partir de 8 ans) et dans lequel on réfléchit tout en passant surtout un agréable moment, Kingdomino est une évidence, un véritable coup de cœur !