Test – Battlefield 2042: le renouveau

En voulant surfer sur la vague de la hype des joueurs qui attendaient impatiemment de mettre la main sur ce nouveau Battlefield, DICE s’est peut-être précipité et a probablement sorti « 2042 » bien trop tôt. Truffé de bugs (de connexion, d’affichage et de gameplay), le jeu a un arrière-goût d’inachevé qui est difficile à accepter, surtout compte tenu du prix auquel il est affiché sur next-gen (80€). D’autant que pour la première fois, la franchise est dénuée du traditionnel mode campagne et qu’elle adopte un modèle financier « game as a service », qui incite le joueur à investir dans le jeu sur la durée. Si ce modèle ne vous rebute pas, « Battlefield 2042 » pourrait toutefois bel et bien vous séduire.