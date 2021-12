Le périple de 3h d’un maire pour vacciner l’unique habitante d’une île grecque isolée (vidéo)

Mais si Irene Katsotourchi ne risque pas d’attraper le coronavirus, elle a tout de même souhaité se faire vacciner afin de limiter les risques de contamination via son seul contact social. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui a transmis le souhait d’Irene au maire de l’île voisine, Amorgos.

Ni une, ni deux, Lefteris Karaiskos, soulignant le « message d’optimisme, de vie et de responsabilité » de sa citoyenne, a organisé la vaccination d’Irene, chez elle. Et ce ne fut pas une mince affaire.

En effet, alors qu’il « suffit » habituellement d’une heure et demie de navigation pour relier Amorgos à Kinaros, l’équipe de vaccination a pris bien plus de temps. « Nous nous sommes rendus sur l’île en bateau avec une unité mobile de vaccination, mais en chemin, nous avons été confrontés à des vents de 6 Beaufort. En conséquence, nous sommes arrivés à Irène trois heures plus tard que prévu », a raconté le maire à la chaîne de télévision grecque ERT. Une sacrée expédition !