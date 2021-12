Quel jeu sera tendance ce Noël?

Saint Nicolas à peine reparti sur son nuage, voilà déjà que le Père Noël se prépare à quitter sa base du pôle Nord pour assurer la livraison cheminée à cheminée des cadeaux pour les enfants sages du monde entier. Enfin ceux du moins qui ont la chance de se trouver dans l’hémisphère favorisé, au sein de populations qui ont du temps à consacrer à cette jolie tradition ou de familles qui ont les moyens de s’y plier. Mais il s’agit sans doute d’un autre débat, d’autant plus que sous nos latitudes, le secteur du jeu et du jouet ne semble pas connaître la crise. Certes, la pandémie de Covid a entraîné des retards de production et compliqué les acheminements en Europe par bateaux des jeux, joujoux et autres bimbelots made in China. Certains rayons des grandes surfaces et magasins dédiés peuvent être impactés, mais la plupart des distributeurs ont anticipé ce problème de longue date et se sont approvisionnés longtemps à l’avance pour assurer le stock de ces fêtes de fin d’année.