Un air venu de Russie pour «danser» Noël

En cette veille de Noël, laissez-vous éblouir par la magie de l’Opéra Garnier. Dans ce lieu faste et somptueux, où les dorures et les sculptures s’entremêlent, sur scène, les étoiles et les danseurs de l’Opéra de Paris brillent de mille feux. Pour cette belle soirée de danse, deux grands classiques du répertoire, ainsi qu’une création, sont présentés ce soir sur un air venu de Russie. Avec en entrée : « Rhapsody », un ballet en un acte créé à Londres en 1980 par le fondateur du Royal Ballet. Frederick Ashton « met à l’honneur la tradition classique sur une partie vive et colorée du compositeur russe Rachmaninov ». Sur la scène de l’Opéra Garnier, huit danseurs accompagnent les étoiles Sae Eun Park et Germain Louvet.