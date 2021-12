Air de familles: «Naître et grandir»

L’Office de la naissance et de l’enfance est plus que jamais aux côtés des parents et des futurs parents. Il leur offre un accompagnement personnalisé, adapté à leurs besoins et à leurs demandes par le biais de son programme « Naître et grandir » qui leur propose également un suivi médical préventif dans ses consultations, mais aussi à domicile. Ces services sont gratuits et accessibles à toutes et tous en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils proposent différentes actions : des consultations médicales préventives, des rendez-vous avec un ou une Partenaire Enfants-Parents (PEP’s), des dépistages et des vaccins, des activités collectives, des ateliers, des conférences… Élément clé du programme « Naître et grandir », le Partenaire Enfants-Parents accompagne les parents pendant la grossesse, ainsi que de la naissance de leur enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 6 ans. Il est présent pour écouter leurs craintes, leurs doutes, les rassurer, les conseiller et répondre à toutes les questions qu’ils pourraient se poser à tout moment.