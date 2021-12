Le chaudron de La Gleize

Dans un dernier coup de force pour reprendre le dessus dans cette guerre qui tourne à l’avantage des Alliés en cet hiver 1944, Hitler va tenter d’enfoncer le front ennemi avec l’opération Die Wacht am Rhein (« Garde au Rhin »). Il s’agit de lancer à grande vitesse trois forces à travers le massif ardennais entre les Fagnes et le Luxembourg, qui, dès qu’elles auront franchi la Meuse, doivent en deux jours à peine s’emparer de Bruxelles et du port d’Anvers. La prise de ce dernier est essentielle, car elle permettrait de couper les Alliés de leur ravitaillement en essence, d’isoler les forces anglo-canadiennes situées en Hollande (un peu comme en 40) des autres forces alliées pour mieux les anéantir, et enfin d’éloigner le front des combats du cœur du Reich.