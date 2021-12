Sorties livres

Raison et châtiments - Une étoile

Avec les enquêtes de Lady Rose (dont voici les 3e et 4e tomes), l’auteure - décédée le 30 décembre 2019 à l’âge de 83 ans - plonge ses lecteurs dans le milieu aristocratique londonien du début du XXe siècle. Sauf que le cœur de Lady Rose bat davantage pour le combat des suffragettes que pour le maintien des traditions. On est loin de l’univers contemporain de sa célèbre héroïne Agatha Raisin. D’une plume raffinée, l’auteure dresse ici un portrait amusé et amusant de la haute société anglaise au travers des aventures d’une héroïne aussi rebelle qu’attachante.

M.B.

Par M.C. Beaton, éd. Albin Michel, 298 p., 14 euros.