Le prince William dévoile ses activités de fin d’année favorites

Pour le frère du prince Harry, la fin de l’année est synonyme de moments passés en famille. Il explique d’ailleurs que sa manière de fêter Noel a changé depuis que lui et sa femme Kate Middleton ont des enfants, au nombre de trois désormais : George, Charlotte et Louis.

« C'est toujours génial de réunir la famille pour Noël, parce que nous sommes tous assez éparpillés et occupés à nos affaires durant l'année. Alors nous passons très peu de moments ensemble. Et quand je vois mes enfants retrouver certains des enfants de mes cousins, et qu'ils passent un super moment à jouer ensemble, c'est vraiment unique. » « La dynamique de Noël a changé depuis que nous avons des enfants. Tout à coup, c'est devenu un tout nouveau match de bruit et de jeux. Aujourd'hui, j'apprécie cette nouvelle version de Noël dans ma vie », a déclaré le prince William, dévoile le Daily Mail.