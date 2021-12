Le Palais dévoile la photo de Noël de la famille royale

En chaque fin d’année, à l’approche des fêtes, la tradition veut que notre famille royale dévoile une nouvelle photo de Noël. Le Palais vient donc de dévoiler sur ses réseaux sociaux ce samedi 18 décembre un cliché inédit de la famille royale.

On peut ainsi voir le roi Philippe et la reine Mathilde entourés par leurs enfants : le prince Emmanuel, âgé de 16 ans, la princesse Éléonore, 13 ans, la princesse Elisabeth, notre future Reine qui vient de fêter ses 20 ans et le prince Gabriel, 18 ans (de gauche à droite).