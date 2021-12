Comment la reine Elizabeth II devrait passer Noël cette année

Malgré la pandémie, la Reine souhaitait vivement organiser son traditionnel repas de Noël en famille à Buckingham. Finalement, la souveraine britannique a été forcée d’annuler cet événement, en raison de la hausse des contaminations, privilégiant la précaution. Ce déjeuner devait marquer la première grande réunion familiale depuis la mort du prince Philip au mois d’avril dernier, rapporte BFM TV.

C’est la deuxième fois que la Reine doit renoncer au traditionnel repas de Noël en raison de la crise sanitaire. Il s’agira également des premières fêtes de fin d’année célébrées sans son mari pour la reine Elizabeth II. Mais d’après le Mirror, le prince Charles et Camilla, le prince Edward et Sophie, la princesse Anne, ainsi que Kate et le prince William auraient réduit leurs engagements cers derniers temps pour minimiser les risques de contaminations et pouvoir passer Noël en sa compagnie.