À la télé ce soir: «Jason Bourne: l’héritage» ou «District Z reloaded» (vidéos)

« District Z reloaded », à 21h05 sur TF1

Une création 100 % française où des personnalités doivent se surpasser pour leurs associations, dans un jeu d’aventure familial nouvelle génération. Ils tentent d’échapper aux créatures en passant des épreuves variées, dans des décors très élaborés.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Jason Bourne : l’héritage », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de Tony Gilroy (2012)

D’abord considéré comme un reboot sans Matt Damon, remplacé par Jeremy Renner, puis comme un spin-off après le retour du premier nommé, ce titre mis en scène par l’habituel scénariste de la saga a rencontré un réel succès auprès des cinéphiles, lesquels ont tout particulièrement apprécié son intrigue serrée, de même que ses superbes séquences d’action.

« Hook ou la revanche du capitaine Crochet », à 17H10 sur LA TROIS

de Steven Spielberg (1991)

Flanquer Julia Roberts en fée Clochette est sans doute, en matière de casting, l’une des idées les plus marrantes de toute l’histoire du cinéma ! Et cette version comico-nostalgique des aventures de Peter Pan l’une des œuvres les plus inattendues de son auteur, qui, à cette époque déjà, n’en était pourtant pas à son coup d’essai dans le genre. Bizarre et amusant.

« L’amour à tout prix », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Jon Turteltaub (1995)

Après son « Rasta Rockett » très apprécié, le futur auteur de « Benjamin Gates » s’est laissé tenter par cette comédie romantique formatée pour les fêtes de fin d’année, assez convenue mais se situant dans la bonne moyenne d’un genre encore capable d’émouvoir à l’époque. En faux « vilain petit canard », Sandra Bullock est d’un naturel assez confondant.

« The Amazing Spider-Man », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Marc Webb (2012)