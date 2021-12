Enchères: un microscope ayant appartenu à Darwin vendu à plus de 705.000 euros

Le 15 décembre dernier, la maison de vente aux enchères Christie’s a vendu un nouvel objet rare : un microscope ayant appartenu à Charles Darwin. Fabriqué en 1825, l’instrument a été réalisé par un certain Charles Gould. Il s’agit d’un des six derniers microscopes connus liés au célèbre naturaliste, mais le premier vendu aux enchères. D’après la maison de vente, la date de fabrication correspond au moment où Darwin menait des recherches sur les rives du Firth of Forth, un fleuve écossais, rapporte Géo.

Le scientifique aurait par la suite cédé le microscope à son fils Leonard en 1864. L’objet est ainsi resté en possession de sa famille pendant 150 ans, avant d’être préposé aux enchères. « C’est incroyablement excitant de regarder à travers et de voir le monde microscopique tel que Darwin le voyait dans les années 1820 et 1830 », a indiqué James Hyslop, le directeur du département « Instruments scientifiques, globes & histoire naturelle » de chez Christie’s.