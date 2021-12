Deux adolescents échappent à un incendie en s’agrippant à une corniche (vidéo)

À New York, dans l’East Village de Manhattan, deux adolescents ont eu la peur de leur vie jeudi. Piégés par un incendie (qui a fait un mort et un blessé grave), ces deux garçons de 18 et 13 ans ont été obligés de sortir par la fenêtre de leur appartement situé au quatrième étage d’un immeuble.

Filmés par des riverains attroupés au pied du bâtiment, les deux adolescents étaient entourés d’une fumée épaisse et des flammes étaient visibles derrière eux dans l’habitation. Ils ont alors décidé de se faire glisser le long d’un tuyau accroché à la façade de l’immeuble. Pendant de longues secondes, ils sont cependant restés suspendus à leur fenêtre, les pieds dans le vide, pendant que les passants leur criaient de tenir bon.