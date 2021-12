À la télé ce soir: «L’amour est dans le pré» et «L’âge de glace 5»

Sandrine Dans nous offre une treizième saison riche en émotions. Ils sont huit à lui avoir confié leur destin amoureux. Ces huit agriculteurs aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l'espoir de briser leur solitude. Dans un premier temps, ils se sont plongés dans la lecture des lettres et ont découvert avec beaucoup d'émotion les douces déclarations qui leur ont été adressées. Ensuite est venu le temps des rencontres lors des speed-datings puis des retrouvailles à la ferme, où les caractères se sont dévoilés et affirmés, pour le meilleur ou pour le pire. Cette année encore, ces agriculteurs en quête d'une relation vraie et sincère vont à nouveau croire au grand amour.

L’âge de glace : les lois de l’Univers, à 21h05 sur TF1

Scrat l'écureuil poursuit son insaisissable gland et se retrouve malencontreusement propulsé dans l'espace. Sa maladresse légendaire aidant, il déclenche alors une série de catastrophes cosmiques qui ont pour conséquence de détraquer l'équilibre de l'univers tout entier. Résultat : dans deux jours et quatre heures, un astéroïde géant va percuter la Terre et tous les mammifères qui y vivent disparaîtront définitivement de sa surface. Il ne reste que peu de temps à Manny le mammouth, Diego le tigre à dents de sabre et Sid le paresseux pour tenter de sauver famille et amis. Leur aventure s'annonce périlleuse.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le docteur Jivago, à 21h sur Arte - Quatre étoiles

de David Lean (1965)

Toujours dans le top 10 des plus gros succès de l’histoire du cinéma, cette flamboyante adaptation du best-seller de Boris Pasternak restera sans doute à tout jamais l’un des plus beaux films romantiques du répertoire, avec ses somptueux décors naturels empruntés aux Pyrénées espagnoles et son Moscou reconstitué dans un quartier madrilène. Maurice Jarre et sa célèbre « Chanson de Lara » reçut l’un des cinq Oscars qui ont récompensé ce titre. Sofia Loren fut écartée, estimée de trop grande taille par l’auteur de « Lawrence d’Arabie » qui mit aussi Peter O’Toole de côté, mais pas pour la même raison.

Joker, à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Todd Phillips (2019)

Comme un hors-série totalement assumé, ce titre remonte aux origines du personnage précédemment immortalisé par Jack Nicholson dans le « Batman » de Tim Burton puis par le regretté Heath Ledger dans « Le chevalier noir » de Christopher Nolan. Revisité par l’auteur de « Very Bad Trip » et aussi de l’excellent « War Dogs », ce titre déjà Lion d’or à Venise prend le total contre-pied de la saga, dépeignant un personnage marginal, meurtri et dégoûté par la vie que lui impose l’« American way of life » des années 70/80. Incarné par Robert De Niro en personne, le style Scorsese (« Taxi Driver », « La valse des pantins ») est omniprésent, quoique certains cinéphiles pointus évoqueront aussi « L’œuf du serpent » de Bergman.

Quai des brumes, à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

de Marcel Carné (1938)

« T’as d’beaux yeux, tu sais… » Le grand fleuron du « réalisme poétique » d’avant-guerre. Frissonnant de romantisme dramatique. C’est dans ce film également que Michel Simon lance son fameux « Mieux vaut avoir cette tête-là que pas de tête du tout. » Du Jacques Prévert pur jus.

Garde alternée, à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

d’Alexandra Leclère (2017)