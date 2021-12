La princesse Delphine frôle l’élimination dans «Danse avec les stars»

Alors qu’elle avait impressionné les membres du jury de « Dancing with the stars » lors de ses deux premières danses, la princesse Delphine a eu, samedi soir, un coup de moins bien, semble-t-il. Elle a en effet terminé la soirée tout en bas du classement. En effet, elle a reçu peu de points du jury et peu de votes du public.

Mais heureusement pour elle, aucun candidat n’a été éliminé samedi soir lors de ce troisième épisode. Cela « grâce » au chanteur Metejoor, lui aussi participant de ce « Danse avec les stars » flamand. Blessé à l’épaule, ce dernier a dû quitter la compétition, et la production a décidé de n’éliminer personne au terme de la soirée.