Le rappeur Drakeo the Ruler poignardé à mort lors d’un festival

La venue de Drakeo the Ruler dans un festival de musique à Los Angeles a viré au drame. Le rappeur a été poignardé à mort dans les coulisses, alors qu’il était censé se produire sur scène dans le cadre du concert Once Upon a Time in LA.

D’après l’organisateur de l’événement, « il y a eu une altercation dans les coulisses » à la suite de laquelle une personne, dont on ne connaissait initialement pas l’identité, a été emmenée à l’hôpital dans un état critique, rapporte l’AFP.