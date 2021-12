À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier» et «Le petit locataire»

Le petit locataire, à 20h40 sur La Une

Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 ans, est enceinte. Sa fille, qui a eu un enfant jeune, n'en revient pas. Sa mère, bien que charmante, n'est pas forcément d'un très grand soutien. Dépitée, Nicole finit par accepter la situation. Sauf qu'elle n'est pas vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari dillettante qui cherche mollement du travail depuis deux ans. Il faut que cela change pour que le nouveau-né soit accueilli dans de bonnes conditions. Nicole voit l'arrivée du bébé comme un signe, celui d'un nouveau départ pour toute la famille.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Alamo, à 13h35 sur France 3 - Quatre étoiles

de John Wayne (1960)

Pour son hommage aussi émouvant que lyrique à Davy Crockett et à ceux qui se sacrifièrent pour la liberté du Texas en 1836, le « Duke » ne s’est privé de rien : technicolor et pellicule de 70 mm avec procédé Todd-AO et son stéréo à six pistes, sans compter Richard Widmark, Laurence Harvey, Richard Boone et le toujours cocasse Chill Wills, qui loupa de peu l’Oscar du meilleur second rôle. La chanson « The Green Leaves of Summer » (devenue « Le bleu de l’été » pour les Compagnons de la Chanson) signée Dimitri Tiomkin fit le tour du monde.

Elle et lui, à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Leo McCarey (1957)

L’une des meilleures et des plus subtiles comédies romantiques de l’âge d’or californien est en réalité l’excellent remake d’un titre éponyme qui l’était déjà, une vingtaine d’années auparavant, en noir et blanc, signé par le même réalisateur. Avec Charles Boyer et Irene Dunne relayés par Cary Grant et Deborah Kerr. Là, on est en technicolor et dans les deux langues, majoritairement à bord de l’authentique paquebot qui amena officiellement la future Grace de Monaco au pied du célèbre rocher.

Pompéi, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Paul W.S. Anderson (2014)

Voilà un péplum manichéen et « upgradé » à l’extrême à grands coups d’effets spéciaux, avec une éruption du Vésuve comme si on y était et des scènes d’action à couper le souffle. « Trop c’est trop » ont brandi certains critiques, les mêmes qui n’arrêtent pas d’encenser l’« heroic fantasy » façon vieux comics US. Soyons un tant soit peu cohérents !

Comme des rois, à 22h30 sur La Une - Deux étoiles

de Xabi Molia (2017)

Ce portrait de famille où un père combinard entraîne son fils dans des petits larcins n’évite pas totalement la caricature mais trouve un certain équilibre entre l’humour et la tendresse et s’achève de façon parfaitement cohérente. Kad Merad et le jeune Kacey Mottet-Klein font assurément la paire.

M. le maudit, à 23h40 sur Arte - Deux étoiles

de Joseph Losey (1951)