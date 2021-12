«L’amour est dans le pré»: blessée par Jean, Marine l’abandonne en voyage

Notamment pour Jean, l’agriculteur entrepreneur d’Ouffet (Condroz), et sa prétendante Marine. Invités à passer quelques jours à Rotterdam, Jean et Marine, entre qui le courant semblait être très bien passé à la ferme, n’ont pas du tout été sur la même longueur d’onde durant leur petite escapade néerlandaise.

Jean, obnubilé par son entreprise agricole, n’a pas vraiment réussi à sortir le travail de ses pensées, et a passé du temps au téléphone à gérer sa ferme à distance. De plus, il n’était pas du tout emballé par la ville et les activités proposées, ce qui a plombé l’ambiance entre lui et Marine, qui aurait voulu profiter du voyage pour se rapprocher de Jean.

Trop de flou

Pour finir, la jeune femme a fini par ouvrir son cœur à l’agriculteur pour tenter de le secouer un peu. « Je ne sais pas ce que je fais ici Jean, clairement », lui a-t-elle lancé alors qu’ils buvaient tous les deux un verre sur la plage à Rotterdam, « On s’entend bien. Je pense que le courant passe bien. Mais, en dehors de ça, je ne sais pas ce que tu penses. Et ça, c’est difficile pour moi ». « Je suis prête à m’investir dans beaucoup de choses, mais il faut que ce soit clair pour moi. J’ai besoin de savoir vers quoi on va ou on ne va pas », a encore ajouté Marine, avant que Jean ne se décide à lui dire qu’il ne ressentait pas de sentiments pour elle : « On s’entend bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est les mêmes. Mais ce truc, ce petit truc que je recherche, je ne sais même pas s’il existe encore ».