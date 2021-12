Une certaine magie quand même…

Le calendrier, en tout cas lui, nous indique que nous entrons dans une période privilégiée, une sorte de parenthèse enchantée : les fêtes de fin d’année. À l’approche de Noël et jusqu’aux premiers jours de l’an neuf, le monde est censé vivre au rythme de la douceur, de la tranquillité, des retrouvailles familiales et amicales. Certes, pour les chrétiens, l’année nouvelle revêt une signification plus prononcée encore avec la naissance de l’Enfant-Jésus mais, in fine, au-delà de l’expression de toute idéologie, c’est l’amour, la tendresse, l’indulgence, l’apaisement, la bienveillance qui devraient prévaloir. Rien n’est certes perdu mais, aujourd’hui, tout semble sensiblement plus difficile. Nous subissons des événements nous dépassant totalement, nous vivons et survivons au gré de brusques données que personne ne contrôle. Au plus près de nous, nous voyons des êtres encore forts la veille diminués subitement par un virus, quand ils ne sont pas fauchés par lui.