Juan Carlos espère sa fin d’exil

Si la justice suisse abandonne les charges, l’ancien roi est toujours poursuivi en Angleterre et en Espagne… où son retour est loin d’être attendu !

Il ne s’était plus montré en public depuis son départ pour les Émirats arabes unis en août 2020. Ces vendredi 18 et samedi 19 décembre, Juan Carlos, 83 ans, s’est affiché en tribune du Zayed Sports City International Tennis Center d’Abou Dhabi. L’ancien roi d’Espagne a assisté aux matches de son compatriote, le champion de tennis Rafael Nadal. Ce qui n’a guère aidé ce dernier d’ailleurs. Nadal a dû s’incliner contre Andy Murray. Le Roi émérite d’Espagne, lui, est apparu en relative bonne forme. Beaucoup mieux en tout cas qu’il y a un an, lorsqu’il avait été photographié par un paparazzi quasiment porté par des gardes du corps lors d’une visite au yacht-club de la capitale émiratie.

Si Juan Carlos revient volontairement au-devant de l’actualité, c’est sans doute suite à une récente bonne nouvelle : la justice helvète a annoncé le 13 décembre dernier avoir arrêté son enquête de trois ans portant sur les avoirs détenus en Suisse par l’ex-roi d’Espagne et a décidé de classer l’affaire.