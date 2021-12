Bélier : un cap à franchir

Amour 7/10

Un peu comme si vous étiez à cheval entre le passé et l’avenir, cette année correspond à une phase de transition au cours de laquelle vous devrez fermer certaines portes et en ouvrir d’autres : c’est donc la bonne période pour tirer un trait sur votre ancienne vie et pour vous consacrer entièrement, corps et âme, à vos nouveaux projets, et à l’être aimé en particulier !

Travail 8/10