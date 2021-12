La Semois dévoile ses charmes

Elle n’est certes pas la plus fougueuse de nos rivières, mais elle en est l’une des plus longues, totalisant un parcours de quelque 200 km en Belgique avant de se jeter dans la Meuse dix kilomètres après la frontière française. Mais la Semois est particulièrement sinueuse puisque sa source est distante d’à peine 80 km à vol d’oiseau de son embouchure mosane. De méandre en méandre, l’affluent serpente, le plus souvent paresseusement, dans le vert bocage, offrant à tout instant des perspectives spectaculaires et des panoramas à couper le souffle. Comme à Chassepierre, charmante bourgade qui figure parmi les plus beaux villages de Wallonie et qui se niche dans un étroit vallon s’ouvrant sur une boucle de cette « rivière de cassis », comme l’appela Arthur Rimbaud dans l’un de ses « Derniers vers ».