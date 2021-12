À la télé ce soir: «The Voice Belgique» ou «Koh-Lanta» C’est une soirée Best-Of qui vous attend. Votre sélection pour ce mardi 21 décembre, à ne pas manquer !

RTBF

Par la rédaction Publié le 21/12/2021 à 10:51 Temps de lecture: 2 min

« The Voice Belgique », à 20h35 sur La Une «The Voice Belgique fête ses 10 ans ! À cette occasion, la Une vous propose de revivre les moments les plus forts à travers une émission inédite pleine de musique et d'émotions en compagnie des coachs et des talents qui ont fait le succès du programme ! Les artistes BJ Scott, Quentin Mosimann, Vitaa & Slimane mais aussi Matthew Irons, Marc Pinilla et Typh Barrow reviendront sur leur expérience de coach et les talents qui les ont bouleversés. Ils nous livreront les secrets de coulisses et nous confieront leurs anecdotes croustillantes. De Loïc Nottet à Alice on the Roof, en passant par Blanche, Charles ou Antoine Delie, tous ces talents devenus stars ont marqué l'histoire du programme.

« Koh-Lanta, la grande aventure », à 21h05 sur TF1 Vingt ans d'épreuves disputées, de retournements de situation et de votes surprises au Conseil, vingt ans de vie de robinsons, de totems d'immunité et de jeu de confort remportés, Mais surtout, vingt ans que le flambeau de «Koh-Lanta» brûle, depuis qu'il est entré dans le coeur des français, c'était en 2001. Denis Brogniart et quarante aventuriers emblématiques qui ont marqué les téléspectateurs par leur courage et leur personnalité, proposent de revivre ces vingt ans de «Koh-Lanta». Ils se sont tous prêtés au jeu des souvenirs et des confidences, pour raconter comme jamais, cette expérience unique qui a changé leur vie. Les étoiles de Dominique Deprêtre « À armes égales », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles de Ridley Scott (1997) On a tiré à boulets rouges sur ce film d’action évoquant le parcours du combattant d’une femme qui rêvait de devenir un vrai marine, et qui décrit surtout de façon spectaculaire les conditions d’entraînement outrancières du fameux corps d’élite US. « L’histoire de l’amour », à 20h30 sur La Trois - Deux étoiles de Radu Mihaileanu (2016)