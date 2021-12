HONDA CB500F: le roadster pour tous

Alors, quoi de neuf pour ce millésime 2022 ? Eh bien, pas mal de petites retouches et quelques évolutions plus notables, comme cette fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm de diamètre héritée de la série supérieure. Cette montée en gamme se double de l’adoption de nouvelles jantes plus légères ainsi que d’un nouveau freinage avant avec double disque. On découvre également un nouveau bras oscillant plus léger, plus solide en torsion mais plus souple latéralement au profit du comportement dynamique, en particulier en courbe. Le monoamortisseur adopte un nouveau réglage d’amortissement et le garde-boue avant a également été revu. Enfin, le phare avant se veut désormais plus puissant pour une visibilité accrue. Le bicylindre qui anime la CB500F délivre toujours « pile poil » les 35 kW autorisés pour les détenteurs du permis A2. Toutefois, pour 2022, les paramétrages du système d’alimentation ont été revus afin d’améliorer à la fois la sensation de couple et le caractère d’une manière générale.