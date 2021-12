Renault Austral: le nouveau Kadjar

Venant du latin « Australis », Austral est un mot répandu et présent dans de nombreuses langues européennes. Écrit en toutes lettres, il revendique les origines françaises du constructeur. Il évoque aussi les couleurs et la chaleur de l’hémisphère Sud. C’est un nom qui invite au voyage et qui convient parfaitement pour un SUV ». C’est ainsi que Renault explique le choix du nom de son nouveau modèle destiné à remplacer le Kadjar lancé en 2015. Élaboré sur la plateforme du Nissan Qashqai, il mesurera 4,51 m de long et devrait proposer des motorisations hybrides. Lancement prévu au printemps prochain.