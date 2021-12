King’s Man : First Mission - trois étoiles

Angleterre, 1914. Obsédé par la mort de son épouse, abattue sous ses yeux et ceux de son fils, le duc d’Oxford a juré de ne plus jamais combattre ni prendre de vie. Mais quand la guerre éclate, ses convictions sont ébranlées d’autant que son fils, Conrad, veut se porter volontaire, et que dans l’ombre, une armée de criminels semble tirer les ficelles… Adaptées de comics à succès, les aventures des « King’s Men » ont déjà fait l’objet de deux films : l’un, « King’s Man : services secrets » en 2015, drôle et réussi ; un second en 2017, « Le cercle d’or », poussif et, aux yeux de nombreux fans, loupé. Cette fois, plutôt qu’une suite, on revient aux sources.