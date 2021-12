Jean-Pierre Jeunet: «Amélie a touché la fibre de midinette en chacun de nous»

M. Jeunet, comment expliquez-vous que votre film a enchanté, et continue d’enchanter, des générations entières ?

Cela me ravit surtout ! Qu’il remplisse encore des salles aujourd’hui me réjouit. Je pense que si Amélie a connu un tel succès, c’est parce qu’elle a touché la fibre de midinette en chacun de nous (sourire). Elle fait le bien et ne demande rien en échange, elle valorise les petits plaisirs de la vie : plonger sa main dans un sac de grain, craquer la croûte d’une crème brûlée… Et puis, le film a révélé une actrice fantastique, il y a la B.O. de Yann Tiersen… Tous ces éléments ont contribué à son succès. À l’époque, on ne parlait pas encore de « feel good movie », mais c’est exactement ce dont il s’agit !

Vous arrive-t-il de le revoir ?