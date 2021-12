Le panettone

S’il est une jolie tradition au moment des fêtes de Noël en Italie, c’est bien celle d’offrir et déguster en famille un panettone. Ce gâteau est originaire de Lombardie et du Piémont, mais on le retrouve aussi en Suisse, dans le Tessin. Il s’agit d’une brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d’agrumes. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler le cramique de nos contrées qui est un pain brioché fourré de raisins secs, du flamand kramiek qui est lui-même dérivé du krentenmik déjà connu au XVIe siècle, morceau du krentenbrood : krent vient de korent (raisin sec de Corinthe) et mik proviendrait du grec ancien et signifierait grain, morceau.