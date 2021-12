En voiture ! - deux étoiles

Transfuge du collectif à succès Columbine, le rappeur sort son premier album perso. Un disque qui fait mentir son titre, puisqu’il nous vaut beaucoup de grands moments et presque pas de bas. On découvre un opus aussi rafraîchissant que riche et réellement prometteur, servi par une écriture intimiste comme on n’a jamais fini d’en espérer.