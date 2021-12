Test – Chorus: batailles dantesques

Après avoir majoritairement travaillé sur des portages et jeux mobiles, Deep Silver Fishlabs signe avec Chorus son premier projet ambitieux, qui est d’ailleurs une belle réussite. Chorus est un shooter spatial très convaincant qui se déroule dans plusieurs petits mondes ouverts. Le titre raconte l’histoire de Nara, une ancienne pilote d’élite d’un groupe de fanatiques nommé « le Cercle ». Suite à son implication dans une catastrophe ayant coûté des milliers de vies, Nara déserte le groupe et s’allie à la Résistance pour lutter et empêcher le Cercle d’étendre sa domination. C’est à bord de son vaisseau, le Forsaken, que l’on va traverser différents secteurs dans l’espace et ainsi venir en aide à tout un tas de personnages.