Codex Naturalis est le genre de jeu qui peut vite intriguer tout un chacun. En effet, cette petite boîte métallique vous surprendra par les quelques enluminures qui la feront briller parmi les rayons de jeux de société des boutiques spécialisées. C’est un jeu relativement abstrait, accessible dès 7 ans, qui plaira à de nombreuses personnes, aussi bien aux joueurs aguerris qu’aux novices. C’est d’ailleurs pour cela, et pour ses innombrables qualités, qu’il a raflé le Prix FOX & Cie de la catégorie « Indestructible », c’est-à-dire la catégorie qui regroupe les jeux intergénérationnels destinés au plus grand nombre. Chaque joueur tâchera de construire son Codex en assemblant le plus judicieusement des cartes les unes sur les autres. Cependant, chaque carte vous plongera dans un dilemme cornélien : entre ressources et points de victoire, à vous de faire le choix le plus fin, à chaque étape de la partie. Pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d’une vingtaine de minutes. Une petite merveille ludique !