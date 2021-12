Surfons tranquille: si le Père Noël a décidé de vous apporter une tablette...

Le Père Noël passera bientôt dans nos familles et peut-être qu’il vous laissera, au pied du sapin, une jolie boîte contenant la tablette de vos rêves. Comme elle est plus facile à emprunter que l’ordinateur portable, elle ne tardera pas à se retrouver entre les mains de vos enfants. Certains d’entre vous m’ont d’ailleurs contacté pour me demander conseil suite à quelques expériences malheureuses, notamment financières. Par exemple un jeu qui demande l’installation régulière de compléments afin d’en poursuivre la découverte. Et là, direction le store correspondant au système d’exploitation installé sur la tablette avec, à la clé, l’accès à votre compte personnel. Problème, en fin de mois, la facture de votre carte de crédit a explosé ! S’il n’est évidemment pas question de refuser le prêt de cet outil aux enfants, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour protéger vos données personnelles et surtout restreindre l’accès à certaines applications en fonction de l’âge de vos enfants.