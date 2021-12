Testé pour vous: Apple Watch Series 7

Avant la sortie de la septième édition de l’Apple Watch, des rumeurs annonçaient un design revu : il n’en a rien été. Et cela ne surprend pas. On a ici la montre connectée la plus populaire du monde. Ses ventes seraient supérieures à celles de l’ensemble de l’industrie horlogère helvétique ! Un phénomène. Surtout que le succès de l’appareil est freiné par une caractéristique : il doit impérativement être accompagné d’un iPhone. Vous possédez un smartphone tournant sous Android ou même un iPad ou un Mac ? Insuffisant ! Sans iPhone, l’Apple Watch ne peut être initialisée ni fonctionner. Apple n’ayant aucune raison pressante de transformer sa « recette », il a choisi de conserver la forme connue. Il étend cependant l’objet de 1 mm en hauteur et un peu moins en largeur. Et il réduit les bords de l’écran.