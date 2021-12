Quand Léopold Ier mourut en 1865, c’est son fils Léopold qui lui succéda pour un règne long de 44 ans. On allait l’appeler « le roi bâtisseur » parce que, effectivement, il a beaucoup fait bâtir, surtout dans la capitale : l’avenue Louise, celle de Tervueren, le parc du Cinquantenaire avec son arc de triomphe datent de son époque. Et pourtant, sa plus grande œuvre n’est pas celle-là.