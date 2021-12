Air de familles: jeux d’enfants

Alors que les écrans envahissent de plus en plus notre quotidien et celui de nos enfants, il n’est pas toujours facile de les intéresser aux jeux de société. Pourtant, ils leur permettent de développer créativité, inventivité, stratégie, patience, acceptation de la défaite… Ils les aident aussi, dès leur plus jeune âge, à composer avec les autres, partenaires ou adversaires, à vivre en groupe, à respecter les règles, à attendre leur tour et à gérer leurs émotions en cas de victoire ou de défaite. Mais le plus important, c’est que l’on passe un bon moment ensemble et que l’on s’amuse. Or, pour passer un bon moment en jouant avec les enfants, il faut trouver un jeu qui leur convienne. Les jeux de société pour enfants sont généralement adaptés à des âges précis qui correspondent à leurs capacités à comprendre, analyser et interagir avec les autres.