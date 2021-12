«Harlem»: black power

Cela vous fait forcément penser à « Friends », « Sex and the City », mais cette fois, on change de quartier pour se poser à Harlem. Nous partons à la rencontre de Camille, Tye, Quinn et Angie, quatre célibataires à l’avenir prometteur. Une comédie qui suit ces amies élégantes et ambitieuses à Harlem, la Mecque de la culture noire en Amérique. Camille est une jeune professeure d’anthropologie populaire à Columbia, qui possède une connaissance approfondie des normes de rencontres de nombreuses cultures, mais a du mal à naviguer dans sa propre vie amoureuse ; Tye est une créatrice d’applications de rencontre queer à succès qui préfère garder la vulnérabilité et les partenaires romantiques à distance ; Quinn est une créatrice de mode désespérée et romantique qui essaie de redonner du peps au monde tout en dirigeant une entreprise en difficulté ; Angie, elle, est une chanteuse et actrice confiante, dynamique et sans filtre qui vit également sans loyer avec Quinn.