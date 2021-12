La jeune Bourguignonne qui enflamma Paris

Il était une fois une jeune femme de la lointaine Bourgogne qui se laissa séduire par un écrivain parisien bien plus âgé qu’elle. On est à la fin du XIXe siècle et dans la capitale française s’annonce la Belle Époque et son lot d’artistes de tout poil. C’est l’histoire de Colette, jeune écrivaine, et de Willy, son mari et mentor. Celui qui fait éditer sous son nom à lui les épisodes de la série « Claudine », lesquels remportent un succès croissant. Ils sont associés là aussi pour le meilleur et pour le pire. Et à ce sujet, les infidélités du bonhomme sont de moins en mois appréciées par une femme rêvant d’émancipation, de reconnaissance propre et de nouvelles sensations… Ah, Colette ! Née Sidonie-Gabrielle de son vrai prénom, le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, elle a connu une destinée hors pair, devenant l’une des plus célèbres auteures de son temps, tant en France qu’à l’étranger.