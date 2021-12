T’as le bonjour d’Alfred, le maître du suspense

Le grand maître absolu, incontesté et autoproclamé du suspense. Impérissable Alfred Hitchcock, grand bonhomme dans l’histoire du septième art. Un personnage atypique, tantôt secret, tantôt tourmenté, tantôt très drôle. Petit et enveloppé, mais grand amateur de danse et de femmes, de préférence blondes, élégantes et plutôt énergiques… pour le plaisir des yeux seulement ! Car le natif de Londres né à la veille du siècle dernier fut avant tout un époux fidèle, celui d’Alma Reville, sa cadette d’un jour (elle est née à Nottingham le 14 août 1899 et lui, la veille), ce qui vaudra son surnom conjugal de « ma petite ». « Il est vrai que j’étais née juste après lui et que je n’étais pas bien grande », commentait celle qui, en dépit de graves problèmes de santé, lui survivra durant deux années dans leur propriété de Bel Air à Los Angeles. Une idylle d’abord platonique, entamée dès 1920 dans les locaux de la British Film Industry, et professionnellement prolongée dans les studios londoniens de Paramount où elle bénéficiait d’un statut supérieur au sien.