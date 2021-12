Tout va « à fond » pour Harold, cadre montant en grade dans la boîte que dirige son ami Hervé, et grand adepte de course rapide. En couple avec Garance, il est question de concevoir un bébé. Tout hélas va basculer lors d’une beuverie ponctuant la signature d’un juteux contrat. En voulant protéger Chloé, l’épouse complètement saoule de son boss parti, pour sa part, « voir ce qui se passe ailleurs », un quiproquo s’installe. En fait, une bombe ! Garance est persuadée que Harold l’a trompée avec Chloé, laquelle ne se souvient de rien. C’est la grosse bagarre et Harold se retrouve à la rue. C’est là que ses beaux-parents interviennent. Ils adorent leur gendre et veulent convaincre leur fille de faire marche arrière. Le combat est loin d’être gagné car les révélations s’enchaînent… Si la morale de ce « Beaux-parents » très réussi dans le genre doit être que « la vérité est toujours bonne à dire », on n’en dira pas autant du challenge que doit affronter le Calimero de service, joué par Bénabar.