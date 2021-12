Enceinte, que pouvez-vous manger et boire aux repas de fête?

Si vous affichez un petit ventre rond à Noël et au Jour de l’An, amis et famille vont se presser pour vous féliciter. Pendant ce temps, il y a fort à parier que vous vous interrogiez sur les interdits alimentaires à respecter pendant la grossesse pour ne pas faire courir de risque à votre bébé. Le point sur ce qui est autorisé ou non, dans le verre et dans l’assiette, pour vous aider à y voir plus clair.