La ville de New York offre 100 dollars à toute personne qui reçoit sa dose de rappel

Pour lutter contre le variant Omicron, le maire de New York a décidé de donner une prime aux vaccinés.

Pour la campagne de rappel, les récompenses semblent faire leur retour aux USA puisque le maire de New York a décidé d’offrir une prime de 100 dollars à tout habitant qui recevrait sa dose de rappel d’ici la fin de l’année dans un des centres gérés par la ville.

« Vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité, beaucoup mieux d’avoir fait le rappel. Et vous aurez un peu plus d’argent dans votre poche en même temps. C’est un bon sentiment, surtout en cette période de l’année », a déclaré le maire Bill de Blasio auprès de CBS. La prime de 100 dollars est disponible pour tous les membres d’une famille. « La façon numéro 1 de garder tout le monde en bonne santé est d’être vacciné », a encore déclaré Bill de Blasio.