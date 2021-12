Des chaînes de TV changent leur horaire de prime time après un rappel du CSA

Les changements seront effectifs à partir du 8 janvier prochain. Ainsi France 5 proposera ses programmes du soir à 21 heures. TF1, France 2 et France 3 commenceront à 21h10. CStar commencera à 21h05. Enfin les autres chaînes ne bougeront pas, Canal+ conserve elle son cryptage à 21h.

Plusieurs chaînes françaises se sont fait rappeler à l’ordre par le CSA le 14 décembre dernier. En cause, ces chaînes étaient très souvent en retard au moment de diffuser leur programme de la soirée, de l’ordre de plusieurs minutes. Désormais, plutôt de se remettre aux horaires précédents, les chaînes ont décidé de décaler de quelques minutes les programmations de début de soirée, un décalage d’environ cinq minutes.

Préserver les publicités

Ces décalages sont généralement dus aux émissions de talk-shows de fin de journée comme le rapporte le Parisien. Ces émissions tendent parfois à finir en retard et provoquer un décalage comme c’est le cas souvent pour « Quotidien », « Touche pas à mon poste » et « C à vous ».