«Koh-Lanta», «The Artist», «District Z»: retour sur les flops de la télévision en 2021

C’est bientôt la fin d’année et à l’heure des bilans, les chaînes de télévisions regardent aussi dans le rétroviseur pour voir ce qui a marché ou non. Cette année, de nombreux scandales ont été révélés, que ce soit à propos d’acteurs accusés d’agressions ou bien des candidats accusés de tricheries, les émissions en ont payé le prix. Retour sur les émissions de 2021 qui n’ont pas su accrocher les téléspectateurs.

TF1 accumule plusieurs tollés

La grande chaîne française a dû admettre plusieurs échecs cette année. Malgré les efforts mis dans le programme « District Z », TF1 n’a pas réussi à fidéliser sont public. La production avait pourtant mis les moyens dans ce jeu qui met des invités face aux secrets du Manoir Z et de son professeur atypique. Lancée en 2020, l’émission avait rassemblé 5,4 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui représente un peu plus de 26 % des parts d’audience. Les voyants étaient donc au vert pour une seconde saison. Pourtant les critiques sont vite tombées : épisodes trop long, des mécaniques trop complexes et des zombies éteints. Le jeu animé par Arthur n’a pas réussi à convaincre en 2022, ne rassemblant que 1,6 million de téléspectateurs la semaine passée, soit 7,8 % des parts d’audience. Une grosse déception pour l’animateur qui a déclaré lors de la parution des chiffres : « Je pense aux 300 personnes qui bossent avec acharnement, bonheur et enthousiasme sur cette aventure depuis 3 ans. Et qui ont ouvert les yeux avec une sacrée gueule de bois ».