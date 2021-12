À la télé ce soir: «À deux c’est plus facile» ou «Les as de l’arnaque»

Joseph, 84 ans, est menacé d'expulsion. Sa demi-soeur, Madeleine, souhaite à tout prix récupérer le vaste appartement qu'il habite, quitte à engager une procédure pour «occupation insuffisante des lieux». Décidé à se battre, Joseph rejoint un programme qui permet à des étudiants de se loger chez des personnes âgées, en échange de modestes services. À la veille de la rentrée scolaire, Marilyn, 18 ans, dépose ses valises. Entre la rebelle aux allures gothiques, apprentie maquilleuse, et le maître de maison solitaire et bougon, la cohabitation est tumultueuse. Mais le jour où elle accepte de se faire passer pour sa nièce, leur relation prend un nouveau départ.

« Les as de l'arnaque », à 21h30 sur BE1

de James Oakley (2018)

Un couple d'arnaqueurs fuit à Los Angeles afin d'éviter d'honorer une dette envers un chef de la mafia. En Californie, ils montent une nouvelle arnaque...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Roxane », à 21h05 sur France 3 - Quatre étoiles

de Mélanie Auffret (2019)

L’héroïne de « Cyrano de Bergerac » est une (vraie) poule dont ne se sépare jamais son proprio qui l’utilise dans des vidéos destinées à sauver son élevage de gallinacés ! Une fable à la fois drôle et mobilisatrice sur le même thème qu’ « Au nom de la terre », mais au contenu beaucoup moins tragique. Les Parisiens Guillaume de Tonquédec et Lionel Abelanski ont pris l’accent du terroir, au contraire de Kate Duchêne, authentique et imposante Londonienne qui est la vraie révélation du film.

« Le dindon », à 20h50 sur La Une - Deux étoiles

de Jalil Lespert (2019)

Le héros du « Petit lieutenant » réalise l’adaptation de cette pièce de Georges Feydeau resituée dans le Paris des années 60. C’est assez haut en couleur et joué avec tout le professionnalisme de Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Laure Calamy, Ahmed Sylla et Henri Guybet, alias le Salomon des « Aventures de Rabbi Jacob » fêtant ses 84 ans ce 21 décembre.

« La première folie des Monty Python », à 0h25 sur Arte

de Ian McNaughton (1971)