Le Groenland enregistre des températures 20 à 30ºC supérieures à la moyenne

Les chercheurs de l’institut expliquent cette montée inhabituelle des températures par le phénomène météorologique de foehn. C’est un vent assez chaud qui passe régulièrement sur le Groenland. Mais la climatologue de l’institut météorologie, Caroline Drost Jensen précise que ces conditions restent particulières : « Il est un peu inhabituel qu’il se produise sur une zone aussi vaste et simultanément sur une longue période ». Ce vent se limite normalement à la côte ouest et un peu sur la côte est.

Des records atteints l’été dernier

Ce n’est pas la première fois que des températures semblables sont observées et elles ne constituent pas non plus un record dans l’Arctique. Cependant, elles trahissent des effets du réchauffement climatique. « Le réchauffement climatique planétaire sous-tend les températures élevées que nous observons actuellement au Groenland, et fait qu’elles sont généralement plus élevées (…) que par le passé », explique la météorologue à l’AFP. À noter aussi que le réchauffement de l’Arctique est trois fois plus rapide qu’ailleurs dans le monde.