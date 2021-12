James Franco revient sur les accusations de harcèlement sexuel dont il fait l’objet

Enfin, James Franco a aussi abordé sa relation avec Seth Rogen, un grand ami avec lequel il a partagé de nombreux projets professionnels. À l’annonce des accusations contre James Franco, Seth Rogan a déclaré avoir coupé tous les liens professionnels avec l’acteur et se désolidariser de lui. « J’aime absolument Seth Rogen… (…) J’ai travaillé avec lui pendant 20 ans. On n’a jamais eu la moindre dispute. Pas une seule. C’était mon collègue et collaborateur le plus proche. Et ce qu’il a dit est vrai, nous ne travaillons plus ensemble pour le moment et nous n’avons pas l’intention de le faire. Évidemment que cela fait mal, dans le contexte, mais je comprends, il avait dû répondre à une question à ma place car j’étais silencieux. Il devait répondre pour moi et ce n’est pas ce que je veux. Et c’est pourquoi c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je voulais vous parler aujourd’hui, c’est juste que je ne veux plus que Seth ou mon frère ou qui que ce soit ait à répondre à ma place » a finalement conclu James Franco.