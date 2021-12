Rencontre entre le petit garçon qui a sauvé sa sœur d’une morsure de chien et Spider-Man

Tom Holland et Zendaya ont invité Bridger Walker sur le tournage de « Spider-Man : No Way Home ».

L’histoire avait tellement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias que les « Avengers » de Marvel n’avaient pas hésité à saluer son acte de bravoure. Aujourd’hui, les choses sont allées encore plus loin. En effet, Bridger a été invité sur le tournage de son Superhéros préféré : Spider-Man.

Tom Holland, qui joue l’homme araignée pour la nouvelle saga, et Zendaya, autre actrice principale, ont proposé au garçon de venir passer la journée avec eux sur « Spider-Man : No Way Home ». Pendant quelques heures, Bridger a pu rencontrer son héros et apprendre quelques poses.