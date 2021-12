À la télé ce soir: «La folie des grandeurs» ou «La grande soirée de Noël»

Belgaimage

«La grande soirée de Noël» à 21h10 sur France 2

Laurence Boccolini ouvre les portes de son chalet pour célébrer Noël. De nombreuses personnalités viennent pour s'amuser, chanter mais surtout s'affronter. Ainsi, l'équipe "Dinde aux marrons", composée de Frédérique Bel, Jean-Luc Lemoine, Chantal Ladesou et Elodie Gossuin se frottera à l'équipe "Bûche de Noël", composée de Laetitia Milot, Philippe Lelièvre, Jeanfi Janssens et Véronic DiCaire. Tous joueront pour faire remporter un maximum d'argent aux deux associations qu'ils représentent : le Secours populaire et les Petits Frères des pauvres. Chaque équipe devra choisir une case du calendrier de l'avent derrière laquelle se cache un jeu : blind test musical, jeux de mémorisation, de culture générale ou encore épreuve physique.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La folie des grandeurs » à 20h45 sur RTL-TVI - Trois étoiles

de Gérard Oury (1971)

Après «Le corniaud» et «La grande vadrouille», Bourvil aurait dû être une nouvelle fois le partenaire de Louis de Funès dans cette comédie très librement inspirée du «Ruy Blas» de Victor Hugo. Danièle Thompson et Marcel Jullian durent donc réadapter le script en fonction d’Yves Montand. Résultat des courses: «Il est l’or» de revoir cet autre chef-d’œuvre, mis en musique par Michel Polnareff en personne.

« Paddington » à 21h05 sur CLUB RTL - Trois étoiles

de Paul King (2014)

Un vrai bijou d’émotion, d’humour, d’aventure et même de suspense. Dans un univers graphique aussi proche des «101 dalmatiens» de Disney que de «Hugo Cabret» de Scorsese, l’ouvrage utilise au mieux les derniers procédés en matière d’images de synthèse mixées avec les prises de vue réelles. Sans véritable star à l’affiche en dehors d’une Nicole Kidman jouant de façon jubilatoire la Cruella de service, cette production indépendante bénéficie aussi d’un excellent doublage en français, grâce surtout à Guillaume Gallienne.

« Hibernatus » à 22h45 sur RTL-TVI - Trois étoiles

d’Édouard Molinaro (1969)

Tirée de la pièce éponyme de Jean Bernard-Luc, cette comédie originale a été coadaptée par Jacques Vilfrid et Louis de Funès en personne. En point d’orgue: la fabuleuse tirade de l’acteur, qui, à la fin de l’ouvrage, résume toute l’histoire du siècle dans un numéro d’anthologie. N’est-ce pas Edmée? Edmée, Edmée…

« Boule & Bill 2 » à 20h05 sur TIPIK - Deux étoiles

de Pascal Bourdiaux (2017)

Bien que prenant lui aussi ses distances avec l’œuvre originale de Roba, cette suite est nettement mieux réussie, grâce surtout au dynamisme d’un Franck Dubosc mieux investi dans le rôle du père héritant d’une nouvelle épouse, cette fois incarnée par Mathilde Seigner en lieu et place de Marina Foïs ayant elle-même avoué n’avoir pas trouvé le ton adéquat.

« Ma meilleure ennemie » à 20h10 sur PLUG RTL - Deux étoiles

de Chris Colombus (1998)