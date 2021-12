Pierre Richard dénonce ces «charognards» qui spéculent sur sa santé (vidéo)

C’en est trop pour Pierre Richard. L’acteur a voulu donner de ses nouvelles et faire passer un message contre certains magazines pour avoir transmis de mauvaises informations sur son état de santé. Pierre Richard a été contraint cette semaine d’annuler les représentations de sa pièce « Monsieur X », pièce pour laquelle il a reçu le Molière 2020 du meilleur « seul en scène », pour des raisons de santé. L’information a vite eu un effet boule de neige et les spéculations sur la santé de l’acteur sont parties à toute vitesse dans les articles de certains médias.

Un phénomène que n’a pas du tout apprécié Pierre Richard. Dans une vidéo postée hier, l’acteur estime que « les charognards sont de retour ». Agacé par ses articles, l’acteur souhaite clarifier la situation : non il n’est pas au plus mal. « Après France Dimanche, c’est Voici qui s’obstine à laisser entendre que je suis peut-être condamné. Je trouve ça ignoble, indécent. Parce que d’abord, ce n’est pas vrai », commence l’acteur avant de continuer : « Si c’était vrai, je n’aurais pas tourné un film pendant huit semaines. Le médecin des assurances ne l’aurait pas permis. Et puis, si c’était vrai, bah ça serait encore pire. C’est une intrusion dans ma vie privée ».